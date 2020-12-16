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  3. İstanbul'da 12 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 42 gözaltı

İstanbul'da 12 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 42 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 12 ilçede farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda polis ekiplerince 42 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 12 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 42 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet müdürlükleriyle birlikte dün uyuşturucu satıcılarına yönelik 12 ilçede operasyon düzenledi. Başakşehir, Bahçelievler, Bağcılar, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Ataşehir, Beyoğlu, Güngören, Maltepe, Ümraniye ve Şişli'de çok sayıda adrese baskın yapan ekipler, "sokak satıcısı" ve "torbacı" diye tabir edilen toplam 42 şüpheliyi gözaltına aldı.

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Toplam 16 kilo 135 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan 42 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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