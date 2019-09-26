Deprem mi oldu? Son depremler neler?

İstanbul'da saat 23.20 sıralarında bir deprem daha oldu. Depremin merkez üssü ve şiddeti ise 4.3 olarak belirtildi.

Merkez üssü Silivri açıklarının olduğu depremle ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre de depremin büyüklüğü 3.9.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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