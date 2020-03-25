İstanbul'da 24 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı

Tüm dünyayı ablukası altına alan koronavirüsü, gün geçtikçe daha çok can kaybına ve vakaya yol açıyor. Şüphesiz işi en zor olan sağlıkçılarda bu salgından nasibini alıyor, şuana kadar İstanbul'da 24 aile hekimi ve hemşireye bulaştı.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; Dr. Kutbettin Demir, "Birkaç arkadaşımız yatarak tedavi görürken, diğer meslektaşlarımız evlerinde tedaviye devam ediyor. Arkadaşlarımızın sağlık durumlarında endişe edecek bir durum yok" şeklinde konuştu

"VATANDAŞLAR ACİL İHTİYAÇLAR DIŞINDA GELMEMELİ"

Vatandaşların basit sebeplerden dolayı hastaneye gelmesinden şikayetini belirten Demir, "Hiçbir vatandaşın acil durum ve ihtiyaçlar dışında evlerinden çıkmaması gerekir. Bugün bile avucunun kaşındığını, gözünün seyirdiğini belirterek muayeneye gelenler var. Sağlık merkezleri en riskli yerler. Vatandaşlarımıza 'Acil durumlar dışında gelmeyin' diyoruz" şeklinde konuştu.

Demir, aile hekimleri olarak en büyük eksikliklerinin tulum ve gözlük olduğunu da belirtti.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri Twitter hesabından paylaştı. Son 24 saatte 3 bin 952 test yapıldığını ve 342 yeni tanı konduğunu belirten Bakan Koca, 7 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, toplam vaka sayısı ise 1872'ye yükselmiş oldu.

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