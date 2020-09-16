İstanbul'da 3 günde 15 kişi karantina yasağına uymadığı için yurda gönderildi

İstanbul Sancaktepe İyimaya Kız Öğrenci Yurdu'na son 3 günde 15 karantina kaçağının yerleştirildiği öğrenildi. Yurda yerleştirilen 15 kişiden 8'i Covid-19 testi pozitif çıktığı halde, karantina şartlarına uymayarak evlerinden çıktı ve polis kontrollerinde yakalandı. Yurttaki diğer 7 kişinin ise Covid-19 testi negatif çıkmasına rağmen temas nedeniyle 14 günlük karantina şartını ihlal edenler olduğu bildirildi.

8'İ POZİTİF 7'Sİ TEMASLI

Yurda yerleştirilen 15 kişiden 8'i Covid-19 testinin pozitif çıktığı halde karantina şartlarına uymayarak evlerinden çıktı. Polisin uygulaması sırasında yapılan kontrollerde evlerinin dışında yakalanan Covid-19 teşhisi konan bu kişiler Türkiye genelinde alınan karar nedeniyle Sancaktepe İyimaya Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Yurda yerleştirilen diğer 7 kişinin ise Covid-19 testi negatif çıkmasına rağmen, temas nedeniyle 14 günlük karantina şartını ihlal edenler olduğu bildirildi.

2 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILACAK

Edinilen bilgilere göre, bu süreçte karantina kaçağı olduğu tespit edilen kişiler yurda yerleştirilecek. Karantina kaçakları 14 gün süresince yurtta kaldıktan sonra, dışarı çıktıklarında haklarında adli ve idari işlem yapılacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları bu kişiler hakkında TCK'nun 195'nci maddesinde düzenlenen "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçlamasıyla 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak. Toplum sağlığını tehlikeye atmak suçlamasıyla yargılanacak bu kişiler hakkında ayrıca 3 bin 150 TL para cezası da verilecek.

Öte yandan İstanbul'daki karantina kaçakları için Avrupa yakasında da bir yurt belirleneceği öğrenildi. Polis kontrollerinde tespit edilen karantina kaçaklarının sayısının artması ihtimali nedeniyle yurt sayısının artacağı belirtiliyor.