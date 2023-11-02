İstanbul’da akıl almaz olay: Gömleğini çıkartıp iş yerinin tabelasını yaktı

Bağcılar'da bir kişi sabah saatlerinde kepenkleri kapalı olan dükkanın önüne gelerek gömleğini çıkartıp bulduğu sopanın ucuna taktı. Gömleği meşale gibi yaparak tabelayı ateşe veren şahıs, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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İstanbul’da akıl almaz olay: Gömleğini çıkartıp iş yerinin tabelasını yaktı

Olay, dün sabah saat 07.00 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde gerçekleşti.

İddiaya göre, işyeri sahibinin de daha önceden hiç görmediği 40'lı yaşlardaki bir şahıs kepenkleri kapalı olan işyerinin önüne gelip bir müddet oyalandıktan sonra üzerindeki gömleği çıkartarak meşale şeklinde bir sopanın ucuna taktı. Önce sopanın ucundaki gömleği yakan şahıs daha sonra dükkanın tabelasını ateşe vererek uzaklaştı. O esnada cadde üzerindeki petrol istasyonu çalışanları yangını fark ederek yangın tüpleriyle müdahale etti. Tabelayı ateşe veren şahıs yangını söndüren çalışanlara da tepki gösterdi. Akıl almaz olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yerdeki sopayı alıp peşinden koştu ama durduramadı

İşyerini gündüz vakti ateşe vermeye çalışan kişiyi fark eden başka bir vatandaş yerdeki sopayı alarak şahsı durdurmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Dakikalarca takip ettiği kişiyi cep telefonu kamerasıyla da görüntüledi. Şahıs bir şeyden haberi yokmuş gibi davranarak yoluna devam etti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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