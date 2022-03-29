İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay! Suriyeli mülteci 17 yaşındaki erkek çocuğuna taciz girişiminde bulundu!

İstanbul’un Esenyurt Pınar Mahallesi’nde pes dedirten bir olay yaşandı. 35 yaşındaki Suriyeli mülteci, 17 yaşındaki erkek çocuğunu taciz etmeye kalktı. Şahsın asansörde bulunan kameralara rağmen erkek çocuğunu taciz etmeye kalkması ve rahat tavırları pes dedirtti.

SALDIRGAN ŞAHIS YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

35 yaşındaki H. I., asansörün kapanmasının ardından 17 yaşındaki erkek çocuğuna dokunmaya ve öpmeye çalıştı. Yaşanan olay karşısında ne yapacağını bilemeyen erkek çocuğu, kendisine dokunmaya çalışan şahsı engellemeye çalıştı. Çocuk yaşanan olayları ailesine anlatmasının ardından aile soluğu polis merkezinde aldı. Şikayet sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Suriyeli şahsı gözaltına aldı. Saldırgan şahıs, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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