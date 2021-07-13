İstanbul'da Asya Kaplan Sivrisineği alarmı! Vücutta yaralara neden oluyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte uykusuz gecelere neden olan ve vatandaşı canından bezdiren sinekler yeniden ortaya çıktı. Son günlerde ise Asya Kaplan Sivrisineği tehlikesi yaşanıyor. Uzmanlar bu sinek türünün Güneydoğu Asya kökenli olduğunu söyleyerek, pek çok virüsü insanlara bulaştırabileceğine dikkat çekiyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, bu sinek türü hakkında uyarılar yaparak vücutta yaralara neden olduğunu söyledi.

"CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR"

Sivrisineklerin çok tehlikeli olduğunu ve insanlara 50'den fazla virüs bulaştırdığını aktran Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Asya Kaplan Sivrisineği, son zamanlarda İstanbul’da da popülasyonu oldukça artan bir sivrisinek türü. Aslında bu sivrisinek en tehlikeli viral hastalıklardan olan Batı Nil ateşi virüsünün taşıyıcısı. Asya Kaplan Sivrisineği, Batı Nil ateşi virüsünden başka virüsleri de taşıyabiliyor ve insanlara bulaştırabiliyor. Bu virüsler ise Usutu virüsü, Chikungunya virüsü, Rift Vadisi humması, Zika virüsü, Dengue humması gibi yaklaşık 50 virüsü bulaştırabiliyor. Aynı zamanda bütün sivrisinekler potansiyel olarak virüs taşıyabilir ve insanlara kan emerek bulaştırabilir. Bu virüsler insanlarda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir" dedi.

"ASYA KÖKENLİ BİR SİNEK TÜRÜ"

Asya Kaplan Sivrisineğinin Asya’da oluşan bir sinek türü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, ülkemizde ve balkanlarda bir yayılım söz konusu olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Yaptığımız araştırmalar doğrultusunda özellikle Asya Kaplan Sivrisineği’nde Batı Nil ateşi virüsüne rastladık. Aynı zamanda Batı Nil ateşi virüsünü kuşlarda da bulmuş durumdayız. Batı Nil ateşi virüsü göçmen kuşlarla yerli kuşlara geliyor. Batı Nil ateşi virüsünü bulunduran kuşları emen sivrisinekler bünyelerinde bu virüsü çoğaltabiliyor" açıklamasında bulundu.

ASYA KAPLANI SİNEĞİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bu tehlikeli sinek türünün nasıl ortaya çıktığı konusunda bilgi paylaşan Prof. Dr. Yılmaz, artan ticari hareketliliğe dikkat çekti. Yılmaz, "2016 yılında yaptığımız çalışmada Asya Kaplan Sivrisineği’ne rastladık. O zamanlar bu kadar fazla değildi ancak şu an da bu sivrisinek oldukça artış gösterdi. Asya Kaplan Sivrisineği’nin artışına birincil etken mevsimsel değişimler. İkincil etkense artan ticaret. Örneğin, Almanya’da sivrisinek ile ilgili yaşanan bazı sıkıntıların Afrika'dan getirilen lastiklerin olduğu söyleniyor" diye konuştu. Asya Kaplan Sivrisineği’nden korunma yöntemlerine değinen Prof. Dr. Yılmaz, "Asya Kaplan Sivrisineği’nden virüs bulaşması için sineğin insandan kan emmesi şart. Elbiselerimize bu sineğin konmasıyla bulaşması mümkün değil. Asya Kaplan Sivrisineği’nden korunma için merkezi yönetimlere, yerel yönetimlere ve halkımıza büyük iş düşüyor. Merkezi yönetimler ve yerel yönetimler ortak kararlar alıp sivrisinek popülasyonunun azaltılmasına yönelik işler yapması gerekiyor. Aynı zamanda halkımızda kendisini korumak için tenlerine organik doğal yağlar sürmesi lazım. Bu yağlarsa limon ağacı yağı, lavanta yağı olabilir" ifadelerini kullandı.