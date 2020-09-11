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  3. İstanbul'da bir alışveriş merkezi'nde yangın paniği

İstanbul'da bir alışveriş merkezi'nde yangın paniği

Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı. Elektrik kablolarından çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede söndürüldü. Çatıda çıkan yangın sırasında alışveriş merkezinin müşterileri içeri alması ise şaşkınlık yarattı.

İstanbul'da bir alışveriş merkezi'nde yangın paniği

Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı. Elektrik kablolarından çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede söndürüldü.

İstanbul'da bir alışveriş merkezi'nde yangın paniği

Şişli, Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinin çatısında bulunan elektrik kablolarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların çıktığını gören görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli ve Beyoğlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kablolarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken bir süre soğutma çalışması yapıldı. Çatıda çıkan yangın sırasında alışveriş merkezinin müşterileri içeri aldığı görüldü.



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