İstanbul'da bir balıkçı dükkanında korkutan patlama!

İnönü Mahallesi'nde sabaha karşı saat 05.00 sıralarında, balık satışı yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir balıkçı dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama yaşandı. Patlama sonrası yaşanan gürültü nedeniyle vatandaşlar durumu polis ,sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaşanan patlamada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken dükkanda bulunan eşyalar caddeye saçıldı.

Dükkanda patlamanın ardından büyük hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin ilk incelemelerine göre gaz sıkışması tespitinde bulundu. Yaşanan patlamanın nedenine ilişkin ekipler tarafından inceleme başlatıldı.