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İstanbul'da bir hakim eşini tekme, tokat dövdü! Eşi şikayetini geri çekmek istese de, savcılık yasaları uyguladı

İstanbul'da görev yapan bir hakim, eşine çocuğunun gözü önünde şiddet uyguladı. Mağdur eş önce savcılığa şikayet etti; sonra şikayetten vazgeçmek istediğini bildirdi, ancak savcılık tarafından kabul edilmedi.

İstanbul'da bir hakim eşini tekme, tokat dövdü! Eşi şikayetini geri çekmek istese de, savcılık yasaları uyguladı

Kadına yönelik şiddet tüm dünyada mekan ve sınır tanımadan devam ediyor. Bu defa yaşanılan kadına şiddet olayı İstanbul'da bir erkek hakim tarafından gerçekleştirildi.

31 Mart tarihinde yaşanılan olayda Esenyurt'ta yaşayan evli ve bir çocuk babası Hakim M.A.(49), eşi S.A. arasında ailevi sebeplerden ötürü tartışma çıktı.

İstanbul'da bir hakim eşini tekme, tokat dövdü! Eşi şikayetini geri çekmek istese de, savcılık yasaları uyguladı

ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ŞİDDET

Gerçekleşen tartışma esnasında hakim iddia edildiğine göre eşine şiddet uygulamaya başladı. M.A. çocuğunun gözü önünde annesini tekme ve yumruklar kullanarak dövmeyi sürdürdü. Bahtsız kadın gördüğü şiddet yüzünden hastanede tedavi gördü. Darp raporu alan kadın, raporuyla birlikte savcılığa başvurarak kocasının cezaya çarptırılması isteğinde bulundu.

İstanbul'da bir hakim eşini tekme, tokat dövdü! Eşi şikayetini geri çekmek istese de, savcılık yasaları uyguladı

ŞİKAYETİ GERİ ALAMADI

Yaşanılan olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Bu kapsamda ifadesine başvurulan eş hakime kocasının şiddet uygulamadığını söyledi. Çiftin oğlu soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenmek istedi ancak çocuk tarafından kabul edilmedi. S.A. soruşturma süreci aktif olarak devam ederken savcılığa başvuruda bulundu. Şikayetinden vazgeçtiğini ifade eden bir dilekçeyi dosyaya ekledi. Ancak Hakim M.A.'nın işlediği suç, 'şikayete tabi suç' kapsamında yer almıyordu. 

Bundan dolayı savcılığın yürüttüğü soruşturmada 'Eşe Karşı Kasten Yaralama' suçundan dava açıldı. Koca M.A.'nın yargılanması Ağır Ceza Mahkemesinde olacak.

 

 

 

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