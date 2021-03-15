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İstanbul'da ceza yiyen vatandaşın sözleri polisle arasında gerginlik yaşattı!

İstanbul Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişiye idari para cezası uygulandı. Şahıs ceza yedikten sonra "Ben böyle devletin" diye sitem edince ortalık gerildi.

İstanbul'da ceza yiyen vatandaşın sözleri polisle arasında gerginlik yaşattı!

İstanbul'da pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ederken, kısıtlamayı ihlal edenleri polis yakalamaya çalıştı.

İZİN BELGESİ KONTROLU

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Arnavutköy’de farklı noktalara uygulama noktası kuruldu. Polis ekipleri kurulan noktalarda gelen araçları tek tek durdurdu. İzin belgesi olan vatandaşların geçişlerine izin verilirken  olmayan vatandaşlar ise ceza yedi. 

"HARAM OLSUN"

Uygulama noktasına takılan izin belgesi olmayan bir vatandaş hastaneye gittiğini iddia etti. Polis, izin belgesi olmayan vatandaşa cezai işlem uygulamak istedi. Ceza yazılan vatandaş tutanağı imzalarken, “Haram olsun”, “Ben böyle devletin” diye sitem etmeye başlayınca polis ile vatandaş arasında gerginlik yaşandı.

Daha sonra polis ekiplerinden özür dileyen vatandaş yolunda devam etti.

İstanbul'da ceza yiyen vatandaş devlete sitem etti! İstanbul'da ceza yiyen vatandaş devlete sitem etti!

(İHA)

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