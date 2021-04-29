SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığından BioNTech aşı açıklaması!Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan kimdir, nereli, kaç yaşında?Şüphelinin iç çamaşırından piyasa değeri tam 300 bin lira olan uyuşturucu çıktıTam kapanmada çalışanların hakları neler? | İşveren ve çalışanların tam kapanma sürecinde dikkat etmesi gerekenlerİstanbul'da çıkan yol verme kavgasında yumruklar ve tekmeler havada uçuştu!İzmir’de uyuşturucu baskınlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandıTekirdağ’da bir fabrikada çıkan yangın 4 saat süren müdahale sonucu söndürüldüMüge Anlı canlı yayın izle, 29 Nisan Perşembe | Müge Anlı son bölüm youtube full izleSerbest piyasada dolar fiyatı bugün kaç para? Euro ne kadar, kaç TL? 29 Nisan 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatlarıSinop'ta vatandaş tam kapanmadan önce bayram tıraşını oldu
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İstanbul'da çıkan yol verme kavgasında yumruklar ve tekmeler havada uçuştu!

İstanbul'da çıkan yol verme kavgasında yumruklar ve tekmeler havada uçuştu!

Çekmeköy'de hafif ticari araç sürücüsüyle motokurye arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada yumrukların ve tekmeler havada uçuştu. Olayda kavgaya karışanlar birbirlerine motor kaskıyla vurdu.

İstanbul'da çıkan yol verme kavgasında yumruklar ve tekmeler havada uçuştu!

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Çekmeköy'de Barbaros Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari araç sürücüsü cadde üzerinde ilerlerken motosikletli kuryeyi yolda sıkıştırdı. Sıkışan motosikletli kurye ile hafif ticari araç arasında küfürlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgada hafif ticari araç sürücüsü, motosikletli kuryeye kaskla defalarca vurdu. Hafif ticari araç sürücüsüne tekmeler savuran motosikletli kuryenin darbesiyle hafif ticari aracın camı tuzla buz oldu. Çıkan kavgada tarafları çevre esnaf güçlükle ayırabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları polis merkezine götürerek, olay hakkında inceleme başlattı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

İstanbul'da çıkan yol verme kavgasında yumruklar ve tekmeler havada uçuştu!

İstanbul'da çıkan yol verme kavgasında yumruklar ve tekmeler havada uçuştu!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT