İstanbul'da da hissedilen İzmir depremi kaç saniye sürdü? Kaç şiddetinde oldu?

İstanbul dahil birçok ilde hissedilen ve merkez üssü İzmir Seferihisar olan deprem saat 14.51'de gerçekleştirilen depremin ne kadar sürdüğü merak ediliyor.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan ilk bilgilendirmede ise depremin şiddeti 6.8 olarak açıklandı.

İzmir ve Aydın'ın yanı sıra İstanbul, Denizli, Balıkesir, Kütahya, Bursa , Çanakkale, Kırklareli, Manisa şehirlerinin de depremi hissettiği belirtildi.

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLEN İZMİR DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ? KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

AFAD'ın açıklamalarına göre 6,6 şiddetinde olduğu belirtilen deprem 15 saniye sürdü. Yetkililerden can ve mal kaybına dair henüz bir açıklama yapılmazken kentin üzerindeki toz bulutu, görenleri endişelendirdi. Halkta ciddi bir panik havası olduğu ve yoğun trafik yaşandığı bekleniyor.