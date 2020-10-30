2020-2021 Çengelköy Futbol Yatırımları, Halide Edip Adıvarspor maç sonucu2020-2021 Karaman Belediyespor, Ceyhan Spor maç sonucu2020-2021 Darıca Gençlerbirliği, İskenderun maç sonucuİzmir Seferihisar ilçesindeki depremden ilk görüntüler... Yıkılan binalar var2020-2021 Ağrı 1970 Spor, Tokatspor maç sonucu2020-2021 Büyükçekmece Tepecik Spor, Fethiyespor maç sonucu2020-2021 Yozgatspor 1959, Mardin Fosfat Spor maç sonucu2020-2021 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor - Artvin Hopaspor / Maç ÖzetiSivrice depreminden etkilenen bin 928 hasarlı binanın yıkımı yapıldı2020-2021 Batman Petrol Spor, Yalovaspor maç sonucu
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İstanbul'da da hissedilen İzmir depremi kaç saniye sürdü? Kaç şiddetinde oldu?

İstanbul'da da hissedilen İzmir depremi kaç saniye sürdü? Kaç şiddetinde oldu?

İstanbul dahil birçok ilde hissedilen ve merkez üssü İzmir Seferihisar olan deprem saat 14.51'de gerçekleştirilen depremin ne kadar sürdüğü merak ediliyor. İstanbul'da da hissedilen İzmir depremi kaç saniye sürdü? Kaç şiddetinde oldu? İşte detaylar...

İstanbul dahil birçok ilde hissedilen ve merkez üssü İzmir Seferihisar olan deprem saat 14.51'de gerçekleştirilen depremin ne kadar sürdüğü merak ediliyor.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan ilk bilgilendirmede ise depremin şiddeti 6.8 olarak açıklandı. 

İzmir ve Aydın'ın yanı sıra İstanbul, Denizli, Balıkesir, Kütahya, Bursa , Çanakkale, Kırklareli, Manisa şehirlerinin de depremi hissettiği belirtildi.

İstanbul'da da hissedilen İzmir depremi kaç saniye sürdü? Kaç şiddetinde oldu?

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLEN İZMİR DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ? KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

AFAD'ın açıklamalarına göre 6,6 şiddetinde olduğu belirtilen deprem 15 saniye sürdü. Yetkililerden can ve mal kaybına dair henüz bir açıklama yapılmazken kentin üzerindeki toz bulutu, görenleri endişelendirdi. Halkta ciddi bir panik havası olduğu ve yoğun trafik yaşandığı bekleniyor. 

photo-2020-10-30-15-13-20.jpg

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT