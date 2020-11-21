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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a dönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan ve DEAŞ'a hizmet eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Tuzla, Sultanbeyli, Küçükçekmece ve Başakşehir'in de aralarında olduğu 11 ilçede çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda Suriye ve Irak gibi sıcak bölgelerde bulunan daha sonra yasadışı yollarla ülkemize girdikleri tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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