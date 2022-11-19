İstanbul'da değişmeyen görüntü! Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosu yine arızalandı!

İstanbul'da M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosunda arıza geldi. Vatandaşlar, metrodan indirildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İstanbul'da değişmeyen görüntü! Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosu yine arızalandı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin idaresinde olan metro hatlarında yaşanan arızalar devam ediyor. Son olarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı seferini yapan metro, Fatih'te bulunan Aksaray durağına geldiği esnada teknik bir arıza meydana geldi.

İstanbul'da değişmeyen görüntü! Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosu yine arızalandı!

VATANDAŞLAR METRODAN İNDİRİLDİ

Saat 15.30 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle metrodaki vatandaşlar, vagonlardan tahliye edildi. Metro seferlerinde bir süreliğine aksama yaşandı. Arıza sonrası olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da değişmeyen görüntü! Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosu yine arızalandı!

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