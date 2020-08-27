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  3. İstanbul'da denetim: 15 bin 621 kişiye ceza kesildi

İstanbul'da denetim: 15 bin 621 kişiye ceza kesildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada 22 Haziran-26 Ağustos tarihleri arasında maske takma zorunluluğu kapsamında yapılan 1 milyon 189 bin 93 denetimde, 15 bin 621 kişiye cezai işlem uygulandığını belirtti.

İstanbul'da denetim: 15 bin 621 kişiye ceza kesildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, maske takma zorunluluğu kapsamında kentte, 22 Haziran-26 Ağustos tarihleri arasında 1 milyon 189 bin 93 denetim yapıldığını, 15 bin 621 kişi hakkında işlem uygulandığını bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Maske takma zorunluluğu kapsamında İstanbul'da 22 Haziran-26 Ağustos tarihleri arasında, 1 milyon 189 bin 93 denetim yapıldı. 15 bin 621 kişi hakkında işlem uygulandı." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirdikleri, maske, mesafe, temizlik denetimlerinin devam ettiğini belirtti.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı
Berna Akkaya
Editör


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