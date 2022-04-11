İstanbul'da deprem mi oldu 11 Nisan 2022 Pazartesi? Kaç büyüklüğünde, nerede?  İstanbul neden sallandı?Son dakika | AFAD açıkladı! Karadeniz'de 4,4'lük deprem! İstanbul'da da hissedildi!On Numara sonuçları 11 Nisan 2022 Pazartesi| On Numara bilet sorgulama ekranı 11 Nisan 2022Turizm cenneti Antalya'ya nisan ayında kar yağdı! Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu!Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçı canlı izle | Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef Tivibu Spor 2 canlı yayın izle linkiEyüpspor - Altınordu maçı canlı izle | Eyüpspor - Altınordu maçı TRT Spor HD canlı yayın izle linkiAntalyaspor – Hatayspor maçı canlı izle | Antalyaspor – Hatayspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkiTV8 canlı yayın Survivor All Star 75. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeTRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 21. bölüm , tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Hakim 2. bölüm full, tek parça izle | Hakim son bölüm izle Youtube
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İstanbul'da deprem mi oldu 11 Nisan 2022 Pazartesi? Kaç büyüklüğünde, nerede?  İstanbul neden sallandı?

Gelen son dakika bilgisine göre İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Peki İstanbul'da deprem mi oldu 11 Nisan 2022 Pazartesi? Kaç büyüklüğünde, nerede?  İstanbul neden sallandı?

İstanbul'da deprem mi oldu 11 Nisan 2022 Pazartesi? Kaç büyüklüğünde, nerede?  İstanbul neden sallandı?

Gelen son dakika bilgisine göre İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Peki  İstanbul'da deprem mi oldu 11 Nisan 2022 Pazartesi? Kaç büyüklüğünde, nerede?  İstanbul neden sallandı?

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU 11 NİSAN 2022 PAZARTESİ? KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE, NEREDE? İSTANBUL NEDEN SALLANDI?

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin (EMSC) verilerine göre, saat 20.38’de Karadeniz’de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 5 kilometre derinliğindeki deprem İstanbul ve birkaç ilde hissedildi.

Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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