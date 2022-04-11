İstanbul'da deprem mi oldu 11 Nisan 2022 Pazartesi? Kaç büyüklüğünde, nerede? İstanbul neden sallandı? Gelen son dakika bilgisine göre İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Peki İstanbul'da deprem mi oldu 11 Nisan 2022 Pazartesi? Kaç büyüklüğünde, nerede? İstanbul neden sallandı?

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