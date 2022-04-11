İstanbul'da deprem mi oldu 11 Nisan 2022 Pazartesi? Kaç büyüklüğünde, nerede? İstanbul neden sallandı?
Gelen son dakika bilgisine göre İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Peki İstanbul'da deprem mi oldu 11 Nisan 2022 Pazartesi? Kaç büyüklüğünde, nerede? İstanbul neden sallandı?
Gelen son dakika bilgisine göre İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Peki İstanbul'da deprem mi oldu 11 Nisan 2022 Pazartesi? Kaç büyüklüğünde, nerede? İstanbul neden sallandı?
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU 11 NİSAN 2022 PAZARTESİ? KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE, NEREDE? İSTANBUL NEDEN SALLANDI?
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin (EMSC) verilerine göre, saat 20.38’de Karadeniz’de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 5 kilometre derinliğindeki deprem İstanbul ve birkaç ilde hissedildi.
Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 11, 2022
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Karadeniz, 89.23 km. Eregli (Zonguldak)
Tarih-Saat : 11.04.2022, 20:38:44 TSİ
Enlem : 42.0920 N
Boylam : 31.0760 E
Derinlik : 37.72 km
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