AFAD'dan gelen bilgiye göre İstanbul çevre illeri ve ilçelerinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, ilçelerde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu 17 Kasım 2021? İstanbul neden sallandı 17 Kasım 2021? Detaylar haberimizin devamında...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU 17 KASIM 2021? İSTANBUL NEDEN SALLANDI 17 KASIM 2021?

İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Düzce'de saat 15.40 sıralarında 5.3 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi. Bu sebeple çevre illerden de deprem hissedildi.