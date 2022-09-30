İstanbul'da DHKP/C operasyonu! 5 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı!

İstanbul'da Terörle Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlardan DHKP/C ile bağlantısı olduğu düşünülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul'da DHKP/C operasyonu! 5 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı!

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alındı. Örgütün stratejik merkezlerinden biri olarak anılan ve zincirleme zırhlı kapılarla donatılan İdil Kültür Merkezi’ne gerçekleştirilen baskında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Şişli'de toplanılan yerde terör örgütünün sözde Yurt Dışı Merkez Komitesi ile şifreli yazışmaların yapıldığı, aynı adreste bazı terör örgütü üyelerinin toplanması üzerine B.V., C.T., C.K., F.K. ve B.H. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.

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