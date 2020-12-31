Barıi Murat Yağcı'nın yeni işi hayranlarını şok etti! İki müjdeli haber birden verdi!Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel bölümüResmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 31 Aralık 2020ATV Yayın Akışı | Kim Milyoner Olmak ister yılbaşı özelSon dakika! Kamu çalışanlarının ikramiye ödemelerinin tarihi belli olduArnavutköy'de markete EYP'li saldırı! Yürekleri ağza getirdi!İstanbul'da dükkana giren otomobil alev topuna döndü!Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat!İzmir'de gece yarısı korkutan deprem!DEAŞ’a gece yarısı baskını: 34 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İstanbul'da dükkana giren otomobil alev topuna döndü!

İstanbul'da dükkana giren otomobil alev topuna döndü!

Bahçelievler’de kontrolünü kaybederek dükkana giren otomobil alevler içinde kaldı. Sıçrayan alevler caddede bulunan 5 katlı bir binanın etrafını sardı.

İstanbul'da dükkana giren otomobil alev topuna döndü!

Gece saat 02.30 sıralarında Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Hüdavendigar Caddesi’nde meydana gelen olayda İddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenden dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın altındaki dükkana girdi.

İstanbul'da dükkana giren otomobil alev topuna döndü!

Çarpmanın etkisiyle, dükkanın önünde bulunan elektrikli dolaplar alev aldı. Alevlerin otomobile sıçraması sonucu araçta patlama meydana geldi.

Alev topuna dönen otomobilde bulunan 4 kişinin araçtan inerek kaçtıkları öğrenildi. O esnada dükkan içerisinde bulunan çalışanın ise kendisini can havliyle dışarıya attığı bildirildi.

İstanbul'da dükkana giren otomobil alev topuna döndü!

ALEVLER 5 KATLI BİNANIN ETRAFINI SARDI

Yanan otomobilden sıçrayan alevler 5 katlı binanın etrafını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Binada bulunan bazı daireler ve iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Park halinde bulunan araçlar zarar gördü

Meydana gelen yangında, patlamanın etkisiyle dükkan önüne park etmiş bazı araçlar zarar gördü. Zarar gören araçlar çekiciyle götürüldü.

İstanbul'da dükkana giren otomobil alev topuna döndü!

Olayı gördüğünü söyleyen ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş, “Dükkan sahibini 15 yıldır tanıyoruz. Araç hızlı bir şekilde geliyor. Virajı mı alamıyor tam emin değiliz, biz de sesi duyduk. Hızlıca dükkanın kapısından içeriye giriyor. Girdikten sonra tüp veya dolap patlıyor. Patlama sonrası araba da alev almaya başlıyor. Daha sonrasında o da patlıyor. Arabanın içinden 4 kişi inip kaçıyor. Duyduğumuza göre 3’ü yakalanmış. Maddi hasar var ama can kaybı falan yok” dedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT