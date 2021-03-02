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İstanbul'da eczaneler için 'Cumartesi' düzenlemesi!

İstanbul Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, eczanelerde 5 Aralık'tan bu yana uygulanan Cumartesi nöbet sistemi kaldırıldı. Alınan yeni karara göre İstanbul'da eczaneler yeniden Cumartesi günü 09:00-19:00 saatleri arasında hizmet verecek.

İstanbul'da eczaneler için 'Cumartesi' düzenlemesi!

Koronavirüs salgını sürecinde bir çok kısıtlama kaldırıldı. Yeni normal hayata geçişte İstanbul'da eczanelere de 'Cumartesi' ayarı verildi. İstanbul Eczacı Odası cumartesi günleri uygulanan eczane nöbet sisteminin sona erdiğini duyurdu. 

İstanbul Eczacı Odası tarafından yapılan açıklama şöyle;

"İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09:00-19:00 saatleri arasında hizmet verecektir."

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ise yazılı açıklamasında şunları kaydetti; 

İstanbul'da eczaneler için 'Cumartesi' düzenlemesi!

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