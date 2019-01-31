İstanbul'da ele geçirildi, tam 850 kilo eroin ele geçirildi

Son dakika: İstanbul'da ele geçirildi, tam 850 kilo...

Sultanbeyli ve Sarıyer'de 850 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya operasyonla ilgili yaptığı açıklamada “İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin Sultanbeyli ve Sarıyer'de yaptığı operasyonda 850 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, "Operasyonu başarıyla gerçekleştiren emniyet mensuplarımızı canı gönülden kutluyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.