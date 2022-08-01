İstanbul'da enflasyon rekor seviyeye ulaştı! Son 24 yılın zirvesine ulaştı!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan güncel verilere göre, İstanbul'da perakende fiyatlar temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 99,11 arttı. Özetle endekste yıllık değişimin Şubat 1998'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığı gözlendi.

SAĞLIK HARCAMALARI ARTTI

Yayımlanan verilere göre, Temmuz 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 17,31, ev eşyası harcamalarında yüzde 7,70, gıda harcamalarında yüzde 4,83, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,44, giyim harcamalarında yüzde 2,63, konut harcamalarında yüzde 2,15, diğer harcamalarında yüzde 0,81 artış, ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda eksi yüzde 4,55 azalış olduğu görüldü.

Temmuz 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 6,03, gıda maddeleri grubunda yüzde 5,99, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,97 artış gerçekleşti.