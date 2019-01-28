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İstanbul'da fabrika yangını

İstanbul Güngören'de alkollü içki fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da fabrika yangını İstanbul Güngören'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Güngören'de bira fabrikasında yaklaşık 15 dakika önce yangın çıktı. Yangının fabrikanın çatısında başladığı ve tankların bulunduğu alanda da yangının devam ettiği bildiriliyor. 

İstanbul'da fabrika yangını

İtfaiye ekipleri olay yerinde yangına müdahale ediyor...

 

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