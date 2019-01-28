İstanbul'da fabrika yangını İstanbul Güngören'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Güngören'de bira fabrikasında yaklaşık 15 dakika önce yangın çıktı. Yangının fabrikanın çatısında başladığı ve tankların bulunduğu alanda da yangının devam ettiği bildiriliyor.

İtfaiye ekipleri olay yerinde yangına müdahale ediyor...