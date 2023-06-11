İstanbul'da fabrikada çıkan yangın saatlerdir söndürülemiyor

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan yangın hala devam ediyor. Çok sayıda ekip yangını söndürmeye uğraşırken, çalışmalar sırasında binada çökmeler de meydana geldi.

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İstanbul'da fabrikada çıkan yangın saatlerdir söndürülemiyor

Başakşehir-İkitelli'de 6 katlı fabrikanın üst katında plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.


İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için yoğun müdahalesine rağmen alevler binanın başka bir bölümüne de sıçrayarak yayıldı.

8 işçi kurtarıldı

Yangının ilk saatlerinde çatıda mahsur kalan 8 işçi ekipler tarafından kurtarıldı.

İlk anlarda kontrol altına alınan yangın daha sonra yeniden büyüdü,,binanın tamamını sardı.

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Duvarlarında çökme yaşandı

Yangın sırasında fabrikanın duvarlarında çökme yaşandı.

İstanbul Valisi Davut Gül yangın çıkan alanda incelemelerde bulundu.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için saatlerdir mücadele ediyor. Söndürme çalışmalarına Emniyet'e bağlı TOMA araçları da destek veriyor

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