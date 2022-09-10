İstanbul'da feci kaza! Araç 2 kadın ve bebeğe çarptı!

Dehşet veren kaza, Fatih Adnan Menderes Bulvarı’nda dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 2 kadın ve bebeğe araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 kadın ve bebek ağır yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadınları ve bebeği ambulans ile hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi sürerken, polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

KADINLARIN ÜZERİNE ÖRTÜ ÖRTTÜLER

Kazada yaralanan kadınların son hali ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kadının hareketsiz olarak yattığı ve vatandaşların da kadınların üzerine örtü örttüğü görülüyor. Kazanın ardından boş bebek arabası ise yolun kenarında öylece durdu.