İstanbul'da feci kaza! Araç 2 kadın ve bebeğe çarptı!

Fatih'te bebek arabasıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araç çarptı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 kadın ve bir yaşındaki bebek kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
İstanbul'da feci kaza! Araç 2 kadın ve bebeğe çarptı!

Dehşet veren kaza, Fatih Adnan Menderes Bulvarı’nda dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 2 kadın ve bebeğe araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 kadın ve bebek ağır yaralandı.

İstanbul'da feci kaza! Araç 2 kadın ve bebeğe çarptı!

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadınları ve bebeği ambulans ile hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi sürerken, polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul'da feci kaza! Araç 2 kadın ve bebeğe çarptı!

KADINLARIN ÜZERİNE ÖRTÜ ÖRTTÜLER

Kazada yaralanan kadınların son hali ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kadının hareketsiz olarak yattığı ve vatandaşların da kadınların üzerine örtü örttüğü görülüyor. Kazanın ardından boş bebek arabası ise yolun kenarında öylece durdu.

İstanbul'da feci kaza! Araç 2 kadın ve bebeğe çarptı!

1
1
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gönüllü havacılar okul öncesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım elini uzattı
Gönüllü havacılar okul öncesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım elini uzattı
MSB duyurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 4 terörist etkisiz hale getirildi!
MSB duyurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 4 terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika! Sağlık, Milli Savunma, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarında görevden alma ve yeni atama!
Son dakika! Sağlık, Milli Savunma, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarında görevden alma ve yeni atama!
Bakan Nureddin Nebati: "Tahıl Koridoru anlaşması ile birçok ülkenin temel gıda maddelerine erişimi erişimi sağlanarak üretim sürdürülebilir kılınmıştır"
Bakan Nureddin Nebati: "Tahıl Koridoru anlaşması ile birçok ülkenin temel gıda maddelerine erişimi erişimi sağlanarak üretim sürdürülebilir kılınmıştır"
Fenomen Sipsecmel ve Ercan çifti resmen boşanıyor! İddialar boşa değilmiş! Her şeyi sildi attı
Fenomen Sipsecmel ve Ercan çifti resmen boşanıyor! İddialar boşa değilmiş! Her şeyi sildi attı
Bakan Nebati, Kur Korumalı Mevduat'taki son durumu açıkladı! Büyüklüğü 1.3 trilyonu geçti, yatırımcı sayısı 2 milyonu aştı
Bakan Nebati, Kur Korumalı Mevduat'taki son durumu açıkladı! Büyüklüğü 1.3 trilyonu geçti, yatırımcı sayısı 2 milyonu aştı
MSB duyurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 4 terörist etkisiz hale getirildi!
MSB duyurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 4 terörist etkisiz hale getirildi!
Eskişehir'deki çocuklar Porsuk Çayı'nda ölüme yüzüyor! " Bizden hızlısı mezarda"
Eskişehir'deki çocuklar Porsuk Çayı'nda ölüme yüzüyor! " Bizden hızlısı mezarda"
Son dakika! Sağlık, Milli Savunma, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarında görevden alma ve yeni atama!
Son dakika! Sağlık, Milli Savunma, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarında görevden alma ve yeni atama!
Youtuber Mesut Can Eray, Viyana'da Türkleri rezil rüsva etti! "Abdest gitti" diyerek taciz ettiği kadın polisi harekete geçirdi!
Youtuber Mesut Can Eray, Viyana'da Türkleri rezil rüsva etti! "Abdest gitti" diyerek taciz ettiği kadın polisi harekete geçirdi!
Karşısına dükkan açmak isteyen meslektaşını öldürdü! Hırsından gözü dönen fırıncıdan kan donduran açıklama: “Zevk alıyorum”
Karşısına dükkan açmak isteyen meslektaşını öldürdü! Hırsından gözü dönen fırıncıdan kan donduran açıklama: “Zevk alıyorum”