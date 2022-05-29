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  3. İstanbul'da feci kaza! Attığı makas pahalıya patladı!

İstanbul'da feci kaza! Attığı makas pahalıya patladı!

İstanbul'un Pendik ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde makas attığı iddia edilen araç sürücüsü başka bir otomobile çarparak demir bariyerlere girdi. Çarpmanın etkisiyle şoför koltuğunda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılırken, kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da feci kaza! Attığı makas pahalıya patladı!

Yaşanan feci kaza, Pendik Keresteciler mevki D-100 Karayolu üzerinde yaşandı. Bazı iddialara göre, makas atarak ilerleyen 34 RSL 67 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki 81 BS 002 plakalı Hyundai marka otomobile ön tarafından çarptı.

İstanbul'da feci kaza! Attığı makas pahalıya patladı!

Ardından ters yöne dönerek demir bariyerlere girdi. Çarpmanın şiddetiyle araç sürücüsü otomobilde sıkıştı. Yanında yolcu olarak bulunan şahıs ise yaralandı.

İstanbul'da feci kaza! Attığı makas pahalıya patladı!

2 KİŞİ AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Alınan bilgilere göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sıkışan araç sürücüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılırken, kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da feci kaza! Attığı makas pahalıya patladı!

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Demir bariyerlere çarparak hurdaya dönen araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılınca trafik normale döndü.

İstanbul'da feci kaza! Attığı makas pahalıya patladı!

"DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ"

Makas atan sürücünün çarptığı araç sürücüsü Selim Başaran, “Biz orta şeritte seyrederken kaza yapan araç makas atarak geldi. Bizim önümüze kırdı. Sağ çamurluğun önünden bariyerlere vurdu. Araba çarpınca direksiyon hakimiyetini kaybederek ters döndü” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da feci kaza! Attığı makas pahalıya patladı!

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