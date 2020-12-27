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İstanbul'da film gibi bir gece! Taksi durağına kılıçla saldırdı

İstanbul Ataşehir'de taksi durağına gelen bir kişi taksiye binerek evine gittikten yarım saat sonra elindeki kılıçla duraktakilere rastgele saldırmaya başladı.

İstanbul'da film gibi bir gece! Taksi durağına kılıçla saldırdı

Olay 20.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi üzerinde bulunan bir taksi durağında yaşandı. İddialara göre isminin Emrah olduğu öğrenilen alkollü kişi taksi durağına gelerek, kendisini evine bırakmalarını istedi.

İstanbul'da film gibi bir gece! Taksi durağına kılıçla saldırdı

Bir taksiye bindirilip evine gönderilen alkollü kişi henüz bilinmeyen bir nedenle yarım saat sonra elinde bir kılıçla durağa geri geldi.

İstanbul'da film gibi bir gece! Taksi durağına kılıçla saldırdı

Elindeki kılıçla rastgele saldırmaya başlayan saldırgan, durağın camlarını kırdı. Duraktakilerin müdahalesi ile etkisiz hale getirilen saldırgan yaşanan arbede sırasında yaralandı.

İstanbul'da film gibi bir gece! Taksi durağına kılıçla saldırdı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı saldırganı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

İstanbul'da film gibi bir gece! Taksi durağına kılıçla saldırdı

Polis olayda kullanılan kılıca el koydu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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