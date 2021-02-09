İstanbul'da fırtına: Çatılar uçtu, balkonlar çöktü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan fırtına uyarısı sonrası akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.

Etkili fırtına nedeniyle bir çok noktada çatı uçmaları meydana geldi. Arnavutköy’de bir sitede bulunan dairenin balkon camları raylarından çıkıp uçtu.

Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bir sitede bulunan dairenin balkon camları fırtınanın etkisiyle raylarından çıkarak boşluğa düştü. Tehlikeli şekilde savrulan balkon camlarını kendi imkanları ile tutmaya çalışan daire sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri daireye çıkarak balkon tehlike saçan balkon camlarını teker teker yerinden söktü. Ekiplerin müdahalesi üzerine tehlikeli balkon camları herhangi bir faciaya neden olmadan söküldü.