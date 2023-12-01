İstanbul’da formalite evliliklere polisten operasyon!

İstanbul’da, usulsüz yapılan evliliklerle ikamet ve vatandaşlık başvurusunda bulunan ve bu şahıslara yardımcı olan kişiler hakkında polis operasyon başlattı.

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İstanbul’da formalite evliliklere polisten operasyon!

İstanbul’da yapılan operasyonda, usulsüz yapılan evliliklerle ikamet ve vatandaşlık başvurusunda bulunan, başvuruda bulunmalarını sağlayan ve bundan yüksek meblağ haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen, aralarında nikah memurları, aracılar, şirket sahipleri, danışmanlık çalışanları, tercümanlar ve organizatörlerin de bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da formalite evliliklere polisten operasyon!

Yakalanan şüpheliler bu sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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