İstanbul’da formalite evliliklere polisten operasyon!

İstanbul’da yapılan operasyonda, usulsüz yapılan evliliklerle ikamet ve vatandaşlık başvurusunda bulunan, başvuruda bulunmalarını sağlayan ve bundan yüksek meblağ haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen, aralarında nikah memurları, aracılar, şirket sahipleri, danışmanlık çalışanları, tercümanlar ve organizatörlerin de bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler bu sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi.

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