İstanbul’da gece yarısı DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri ileri sürülen yabancı uyruklu üyelerine operasyon düzenlendi. Gece yarısı eş zamanlı yapılan baskında 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunmak amacıyla farklı tarihlerde yurda giriş yapan yabancı şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında TEM Şube ekipleri gece yarısında İstanbul'un 11 ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 17 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Bu adreslerden biri olan Başakşehir Güvercintepe Mahallesindeki bir eve özel harekat polisleri kapıları koçbaşı ile kırarak eve girdi.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. İl genelindeki aramaların ardından 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.