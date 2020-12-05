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  3. İstanbul'da gece yarısı FETÖ operasyonu: 35 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da gece yarısı FETÖ operasyonu: 35 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 'Gaybubet' adını verdikleri hücre evlerine gece yarısı emniyet güçleri tarafından operasyon düzenlendi.

İstanbul'da gece yarısı FETÖ operasyonu: 35 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ’nün 'Gaybubet' adını verdikleri hücre evlere operasyon düzenlendi.

Farklı ilçelerde 32 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Operasyon sonucunda 35 şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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