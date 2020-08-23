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İstanbul'da görülen dev iguana yetkilileri harekete geçirdi!

İstanbul Çatalca'da görülen dev iguana görüntüsüyle görenleri korkuttu. Tel örgülere tırmanan dev iguana Orman Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alındı.

İstanbul'un Çatalca ilçesindeki Kabakça mahallesinde yol kenarında tel örgülere çıkmış dev bir iguana görüldü. Bir vatandaş tarafından fark edilen iguananın korktuğu için oraya tırmandığı düşünülüyor. 

Vatandaşlar durumu Orman Bakanlığı'na bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler iguanayu bulunduğu yerden koruma altına almak üzere götürdü.

İstanbul'da görülen dev iguana yetkilileri harekete geçirdi!

SAĞLIK GÖREVLİSİ FARK ETTİ

Çatalca’nın Kabakça Mahallesi’nde yolda seyir haldeyken 112’de sağlık görevlisi olarak görev yapan Recep Özer tarafından fark edilen dev iguana Orman Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alındı.

İstanbul'da görülen dev iguana yetkilileri harekete geçirdi!

EVDEN KAÇTIĞI TAHMİN EDİLİYOR

İguananın bakılan evden korkarak kaçtığı düşünülüyor.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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