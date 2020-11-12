İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında İstanbul Valiliği, belirlenen cadde, sokak ve meydanlarda sigara içmenin yasaklandığını açıkladı. Yasağın olduğu,cadde,sokak ve meydanları merak edenler araştırmalarda bulunuyor. Peki İstanbul'da hangi cadde, sokak ve meydanlarda sigara içmek yasak? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA HANGİ CADDE,SOKAK VE MEYDANDA SİGARA İÇMEK YASAKLANDI?

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada belirlenen cadde, sokak ve meydanlar ile otobüs duraklarında sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.

İşte İstanbul'da sigara içmenin yasaklandığı cadde, sokak ve meydanlar:

Sigara içilmesi yasak olan cadde, sokak ve meydanlar

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN SİGARA YASAĞI AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklanmıştır.

İstanbul’da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında virüsün yayılımını önlenmek amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisimizin 102 numaralı kararı doğrultusunda (İçişleri Bakanlığının 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı genelgesi çerçevesinde; Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12.11.2020 tarihinden itibaren tüm İlimizde İlçe Hıfzıssıhha Kurulları Kararları ile belirlenecek, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içilmesinin yasaklanmasına) 39 İlçemizin ayrı ayrı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararları ile toplamda 125 sokak, 93 cadde ve 84 meydanda sigara içilmesi yasaklanmıştır.

İstanbul genelinde sigara yasağı getirilen sokak, cadde ve meydanların tam listesi Valiliğimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

Yasağa uymayanlar için 900 TL para cezası uygulanacaktır.

Alınan tüm tedbirler; vatandaşlarımızın, ilimizin ve toplumumuzun sağlığını korumak içindir."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SİGARA GENELGESİ

İçişleri Bakanlığının yayınladığı koronavirüs genelgesine göre kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı.

Bakanlığın dün yayınlanan genelgesinde şu bilgilere yer verildi:

"Özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görüldü. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşıyor.

Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020'den itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilecek."