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İstanbul’da iki ayrı uyuşturucu operasyonu

stanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul’da iki ayrı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da düzenlenen iki ayrı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Esenler ve çevresinde sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 43 şüpheliden 42'si tutuklanmıştı.

İstanbul’da iki ayrı uyuşturucu operasyonu

Temin ettikleri uyuşturucuyu İstanbul piyasasına sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, Fatih ve Gaziosmanpaşa'da yeni bir operasyon düzenledi. Yürütülen çalışmalar kapsamında; 11 Eylül'de Fatih'te gerçekleştirilen operasyonda daralı ağırlığı 100 kiloyu bulan 20 kilo 700 gram ecstacy hap, 6 kilogram kokain, 9 kilo 60 gram skunk, 1 ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 15 fişek ele geçirildi.

Operasyonun devamında 13 Eylül'de Gaziosmanpaşa ilçesinde bir adrese baskın düzenleyen polis, 79 kilo 160 gram sentetik kannabinoid, 3 kilo 400 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi.

İstanbul’da iki ayrı uyuşturucu operasyonu

Yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul polisi geçtiğimiz günlerde Esenler ve çevresinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlemiş, baskınlarda yakalanan 43 şüpheliden 42'si tutuklanmıştı.

İstanbul’da iki ayrı uyuşturucu operasyonu

Berna Akkaya
Editör


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