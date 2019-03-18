İstanbul'da İki Cumhuriyet Savcısı Açığa Alındı

Açığa alınan savcıların tahkikat aşamasını yürüttükleri FETÖ dosyalarında para karşılığında şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verdikleri iddia edildi. Savcılar hakkındaki soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin yürüttüğü öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre; savcıların, polisin takibe aldığı FETÖ'cülerle konuşmalarının dinlemeye takıldığı, haklarında bir avukatın şikayette bulunduğu ve takipsizlik kararı için "para pazarlığı yapıldığı" ileri sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığı, savcıların HSK 2.

dairesi tarafından açığa alındığı öğrenildi.

ÖNCE KIZAĞA SONRA AÇIĞA

Açığa alınan Cumhuriyet Savcısı İ. B.çok kritik soruşturmaları yürüten bir isimdi.

HSYK SORUŞTURMASI

Açığa alınan bir diğer isim olan L. K. hakkında ise 2005 yılında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından bir soruşturma yürütüldü. Soruşturma sonucunda HSYK tarafından K.'a yer değiştirme cezası verildi..