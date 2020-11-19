İstanbul'da ilginç anlar! Görenler gözlerine inanamadı! Test sırasında bir anda pantolonunu indirdi

Türkiye'de koronavirüs salgınında hasta, ölüm ve ağır hasta sayısı günden güne artıyor. Koronavirüs semptomu taşıyan ve test yaptırmak için hastanelere akın eden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor. Bu duruma ilginç bir protesto geldi.

PANTOLONUNU İNDİRDİ

İstanbul'da Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde test yaptırmak için sırada bekleyen vatandaşları gören bir kişi, iddialara göre hastane önünde pantolonunu indirerek test sırasını protesto etti. Çıplak bir şekilde sıra bekleyen adam, çevredeki başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.