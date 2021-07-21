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  3. İstanbul'da kaçak kurban dehşeti: Boğazköy'de çeşmelerden kan aktı!

İstanbul'da kaçak kurban dehşeti: Boğazköy'de çeşmelerden kan aktı!

İstanbul, Arnavutköy'de kaçak olarak kesilen kurbanlar nedeniyle, Boğazköy'de bulunan çeşmeden kan gelmeye başladı. Farklı bölgelerden gelen birçok vatandaşın kaçak kurban kesmesi nedeniyle kan gelen çeşmeyi kullanan vatandaşlar duruma isyan etti.

İstanbul'da kaçak kurban dehşeti: Boğazköy'de çeşmelerden kan aktı!

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, en eski köylerden bir tanesi olarak bilinen ve Yeşiçam filmlerine de konu olan Boğazköy'deki çeşmeden kan akmaya başladı. Kaç kurban kesiminden kaynaklandığı anlaşılan olayın ardından içme suyunu o çeşmeden temin eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN 'SAATLERDİR SU İÇEMİYORUZ' TEPKİSİ

Ormanlık alanlarda yapılan kaçak kesimler nedeniyle tarihi Boğazköy’de yaşayan vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılayan çeşmeden kan akmaya başladı. Mahalle sakinleri içme sularının bu hale gelmesine tepki göstererek, saatlerdir su içemediklerini belirtti.

İstanbul'da kaçak kurban dehşeti: Boğazköy'de çeşmelerden kan aktı!*

"BU KÖYE SAHİP ÇIKILMASINI İSTİYORUZ"

Köyün yerlilerinden olan Feride Özdilek, “Biz bu köyde yaşıyoruz ve içme suyu ihtiyacımızı yıllardır bu çeşmeden karşılıyoruz. Her kurban bayramında aynı sorunlar karşılaşıyoruz. İstanbul içerisinden gelip burada ormanlık alanda kurbanlarını kesiyorlar ama bizi düşünmüyorlar. Şu anda bizim çeşmemizden kan akıyor biz saatlerdir su içemiyoruz. Birçok eski Yeşilçam filmine konu olan bu köye sahip çıkılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

İstanbul'da kaçak kurban dehşeti: Boğazköy'de çeşmelerden kan aktı!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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