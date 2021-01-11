İstanbul'da kanlı gece! Çocuklarına para karşılığı fuhuş yaptırdığını, öğrenen anne deliye döndü!
İstanbul'da polise gelen bıçakla yaralama ihbarının arkasından kan donduran bir olay çıktı.
İstanbul'da Kibariye G. 14 yaşında oğlu, 17 yaşındaki kızının babası Zafer G. tarafından cinsel istismara zorlandığını öğrenince deliye döndü.
Zafer G. iddiaya göre; kızını para karşılığında erkeklerle birlikte olmasını sağlıyordu.
Saban gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, çocuk yaşadıklarını annesine anlattı. Anne, yastığının altına sakladığı bıçakla, uyumasını beklediği Zafer G.'ye saldırdı.
Ardından da kendisini öldürmeye çalıştı. Olaydan yaralı kurtulan çift, tedaviye alındı. Tutuklanan Kibariye G. hakkında 25 yıl hapis talep edildi.