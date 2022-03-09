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İstanbul'da kar yağışı alarmı! Türk Hava Yolları, çok sayıda seferini iptal etti

Son dakika... İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı öncesi Türk Hava Yolları, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki 205 sefer iptal edildi.

İstanbul'da kar yağışı alarmı! Türk Hava Yolları, çok sayıda seferini iptal etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yapması sonucu Türk Hava Yolları 10 Mart Perşembe günü yapılacak olan bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. 

Türk Hava Yollarının sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede," 10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler." ifadelerine yer verildi. 

Açıklama İstanbul Havalimanı'nda 185, Sabiha Gökçen'de ise Anadolu Jet'in 20 iç hat seferi iptal edildi. 

Seferler hakkında bilgi almak ve işlem yapmak için tıklayınız.

 

İstanbul'da kar yağışı alarmı! Türk Hava Yolları, çok sayıda seferini iptal etti

Bölge Gündem Editör Ekibi
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