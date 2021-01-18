İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Kaç gün sürecek?

İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı geçtiğimiz cuma gününden bu yana il genelinde etkisini sürdürüyor. Kentin birçok noktası beyaz örtü ile kaplanırken yağışların ne kadar süreceği de merak konusu oluyor. İşte kar yağışına ilişkin son durum...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ? KAÇ GÜN SÜRECEK?

İstanbul'da 15 Ocak Cuma gününden bu yana etkili olan kar yağışının bugün sona ermesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerinden edinilen bilgilere göre kar yağışı bugünden itibaren etkisini kaybedecek. Hava sıcaklıkları ile mevsim normallerinde seyredecek.

Öte yandan İstanbul’da bugün hava sıcaklığı en yüksek 3 derece olurken en düşük -4 derece olması bekleniyor.

İstanbul'un önümüzdeki 5 günlük hava tahmini ise şöyle:

"-Salı bulutlu en yüksek 5 en düşük -3 derece

-Çarşamba bulutlu en yüksek 7 en düşük -2 derece

-Perşembe parçalı bulutlu en yüksek 10 en düşük 5 derece

-Cuma parçalı bulutlu en yüksek 12 en düşük 9 derece

-Cumartesi bulutlu en yüksek 10 en düşük 9 derece".