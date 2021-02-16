İstanbul'da yüze yüze eğitime 1 gün daha ara verildi

İstanbul Valiliği, bugün ve yarın için kuvvetli kar yağışının beklendiğini belirterek yüz yüze eğitime 18 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklama şöyle;

Sevgili İstanbullular,

❄️Devam eden kar yağışı nedeniyle;

?Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

?Kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel izinli sayılacaktır.

