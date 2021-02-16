İstanbul'da yüze yüze eğitime 1 gün daha ara verildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün ve yarın için kuvvetli kar yağışının beklendiğini belirterek yüz yüze eğitime 18 Şubat'a kadar ara verildiğini duyurdu.
İstanbul Valiliği, bugün ve yarın için kuvvetli kar yağışının beklendiğini belirterek yüz yüze eğitime 18 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklama şöyle;
Sevgili İstanbullular,
❄️Devam eden kar yağışı nedeniyle;
?Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir.
?Kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel izinli sayılacaktır.