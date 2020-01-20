İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı

İstanbul’da sabah başlayan kar yağışı öğle saatlerinde sona ermişti.

Kar yağışı, özellikle Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde yeniden başladı.

Aydos’ta yağan kar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NİN RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

İstanbul Valiliğinin resmi internet sitesinden açıklama yapılmıştı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"İstanbul’da hafta başında yağmurlu bir hava beklenirken; havanın Çarşamba günü parçalı bulutlu, Perşembe ve Cuma günü ise karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİDEN BUZLANMA UYARISI YAPILMIŞTI

İstanbul’da sabah saatlerinde Çatalca ve Silivri’de kar etkili oldu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünde görevli hava tahmin uzmanı Bayram Doğan, İstanbulluları Salı günü kar yağışına karşı uyarmış, öte yandan Çarşamba günü gece saatlerinde sıcaklıkların 0’ın altına düşmesinden ötürü buzlanma olabileceğini belirtmişti.

İstanbul’da bu sabah saatlerinde Çatalca ve Silivri civarında kar yağışı etkili olmuştu. Kar yağışı İstanbul genelinde şiddetli şekilde etkisini göstermezken, kar yağışının devam edip etmeyeceği vatandaşlar tarafından merak konusu olmuştu.

"KIŞ DAHA BİTMEDİ"

İstanbulluları etkili olacak kar yağışı hakkında uyaran Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünde görevli hava tahmin uzmanı Bayram Doğan, “Bugün sabah saatlerinde Çatalca ve Silivri taraflarında kar yağışı oldu. Bu gece itibariyle de İstanbul’un genelinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar beklentimiz var. Yağış Salı günü olup, Çarşamba günü beklentimiz yok, parçalı çok bulutlu hava olacak. Perşembe günü ise İstanbul genelinde karla karışık yağmur beklentimiz var. Cuma gününden itibaren İstanbul’u terk ediyor. Çarşamba günü özellikle yerin ıslak olmasından dolayı sıcaklıkların 0’ın atına düşmesi nedeniyle buzlanma ve don olayı olabilir. Çarşamba günü için İstanbulluları buzlanma ve don olayına karşı uyarmakta fayda var.Şu an itibariyle İstanbul genelinde ikinci kar yağışı oluyor. Kış bitmedi daha, mevsim normalleri civarında kar yağışının yaklaşmasını bekleriz.

Çarşamba günü yerler ıslak olacağı için, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı olabilir. Özellikle köprü ve viyadüklerde vatandaşların tedbirli olmasında fayda var” demişti.

20 OCAK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son hava durumu tahminlerine göre yurdun birçok kesiminde bu hafta içerisinde kar yağışı bekleniyor. Dün akşam saatlerinde başlayan rüzgar, özellikler Marmara'nın kuzeyi ve İstanbul'un ilçelerinde etkili olmaya devam ediyor. Haftanın ilk gününde vatandaşlar, bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtını araştırırken, Meteoroloji'den de peş peşe uyarılar geliyor.

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli Sakarya, Yalova ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, Kırklareli çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Rüzgarın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Kuzeyli yönlerden Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

20 OCAK PAZARTESİ HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, güneydoğusu ile Kırklareli çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZBÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

DÜZCE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısının aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

VAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı