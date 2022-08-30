İstanbul'da kaza! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da feci bir kaza meydana geldi. Gerçekleşen kazada minibüsün takla atmasıyla 2 kişinin ağır toplamda 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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İstanbul'da kaza! Çok sayıda yaralı var

Çatalca’da kamyonun çarptığı tekstil işçilerini taşıyan minibüs takla attı. Yaşanan kazada 2’i ağır 8 kişi yaralandı.

İstanbul'da kaza! Çok sayıda yaralı var

KAMYON MİNİBÜSE ÇARPTI

Kaza dün akşam saat 19.30 sıralarında Çatalca Örencik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Sıddık Y. kontrolündeki kamyon, tekstil işçilerini taşıyan İlhan Ergen yönetimindeki minibüse çarptı.

İstanbul'da kaza! Çok sayıda yaralı var

7 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kaza sonucu minibüs takla attı. Yaşanan kaza nedeniyle minibüs içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunu ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kazada kamyonda bulunan yabancı uyruklu 1 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

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