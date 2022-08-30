İstanbul'da kaza! Çok sayıda yaralı var

Çatalca’da kamyonun çarptığı tekstil işçilerini taşıyan minibüs takla attı. Yaşanan kazada 2’i ağır 8 kişi yaralandı.
KAMYON MİNİBÜSE ÇARPTI
Kaza dün akşam saat 19.30 sıralarında Çatalca Örencik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Sıddık Y. kontrolündeki kamyon, tekstil işçilerini taşıyan İlhan Ergen yönetimindeki minibüse çarptı.
7 KİŞİ YARALANDI
Yaşanan kaza sonucu minibüs takla attı. Yaşanan kaza nedeniyle minibüs içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunu ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kazada kamyonda bulunan yabancı uyruklu 1 kişi ise hafif şekilde yaralandı.