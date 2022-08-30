İstanbul'da kaza! Çok sayıda yaralı var İstanbul'da feci bir kaza meydana geldi. Gerçekleşen kazada minibüsün takla atmasıyla 2 kişinin ağır toplamda 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Melahat Ersoy Ekonomi & Dünya Haberleri Editör