İstanbul'da kendisinden yol isteyen kuryeye satırla saldırmıştı, o kişi göz altına alındı

Zeytinburnu'nda trafikte kendisinden yol isteyen motosikletli kuryeyi önce darp edip ardından da satırla saldıran sürücü evinde göz altına alındı.

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Geçtiğimiz Cuma günü saat 14.30 sıralarında Zeytinburnu 10.Yıl Caddesi Mevlanakapı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre göre semtteki bir köfteci dükkanında kuryelik yapan Sefa Akyüz (23), 34 PPC 59 plakalı motosikletiyle malzeme teslim aldıktan sonra işyerine dönmek için yola koyulmuş, genç kurye trafik ışıklarına geldiği esnada acelesi olması nedeniyle duran iki aracın arasından geçmek istemişti. Bunun için de kurye, 01 AIU 292 plakalı otomobilin sürücüsü Sedat Y.‘den (40 )yol istemiş, ancak sürücü, kuryeye küfür ve hakaretler ederek karşılık vermişti.

OLAY CEP TELEFONU KAMERALARINA BÖYLE YANSIMIŞTI

Acelesi olduğunu söylemesi üzerine aracından inen sürücü, yumruk atarak darp ettiği gence aracının bagajından aldığı satırla saldırmıştı. Diğer sürücünün araya girmesiyle canını zor kurtaran motosikletli genç, hızla kaçarak ola yerinden ayrılmış dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansımıştı. Şikayetin ardından harekete geçen polis, saldırgan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatmıştı.

SALDIRGAN EVİNDE YAKALANDI İFADESİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cep telefonu kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırganın kimliğini tespit etti. Polis ekipleri Sedat Y.'yi Fatih'teki evinde yakaladı. Emniyete götürülen Sedat Y. ilk ifadesinde, olayda kullandığı satırı, bir yere attığını ve nereye attığını hatırlamadığını iddia etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sedat Y.'nin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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