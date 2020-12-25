İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluk çileye dönüştü! Uzun araç kuyrukları oluştu

Koronavirüs salgını nedeniyle 56 saat kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi megakent İstanbul'da vatandaşların işten çıkış saatleriyle birlikte araç trafiği adeta çileye dönüştü. İBB'nin verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 63'e kadar çıktı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU KIRMIZI OLDU

İBB trafik uygulaması adeta kırmızıya döndü. E-5 karayolu ve toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı.E-5 karayolu Bostancı mevkiinde de yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA İLİŞKİN DETAYLAR

Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00'de başlayacak, pazartesi günü saat 05.00'de kabul edilecek.

- Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler bugün saat 20.00'ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

- Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis ve gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu işyerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

- Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

- Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebilecek.

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