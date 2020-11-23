Elektrik kesintisi 23 Kasım Pazartesi 2020 BEDAŞUyuşturucu bağımlısı genç kadının itirafları torbacıları yakalattıBalıkesirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?Elektrik kesintisi 24 Kasım Salı AYEDAŞSosyal medya fenomeni Gökhan Ergün'den Selin Ciğerci hakkında şok açıklamalar!Arnavutköy'de kısıtlamaya uymayan vatandaş cezadan kaçamadıMenemenspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklamasıTRT EBA TV canlı izle: 23 Kasım Pazartesi ilkokul, ortaokul, lise / EBA giriş ekranıHayatını köy okuluna adayan öğretmen, imkansızı başardı
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İstanbul’da kısıtlamanın sona ermesiyle trafik yoğunluğu yüzde 40’ı aştı

İstanbul’da kısıtlamanın sona ermesiyle trafik yoğunluğu yüzde 40’ı aştı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı hafta sonu belirli saatlerde uygulanan kısıtlamasının sona ermesiyle İstanbul'da ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul’da kısıtlamanın sona ermesiyle trafik yoğunluğu yüzde 40’ı aştı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının bugün saat 05.00 itibariyle sona ermesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren iki yönlü yoğun trafik yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 40'ı gördü. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul’da kısıtlamanın sona ermesiyle trafik yoğunluğu yüzde 40’ı aştı

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT