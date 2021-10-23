İstanbul'da kokarca böceği paniği! Arı gibi ses çıkarıyor, ölünce kötü koku yayıyor! Evinin camını açamayan vatandaşlar isyan etti!

İstanbul'da yaz aylarının geride kalmasının ardından sivrisinek problemi bir nebze de olsa çözülürken bu kez de kokarca böceği sorunu baş gösterdi. Alınan bilgilere göre Çekmeköy ve Sarıyer'de vatandaşlar bu duruma karşı şikayetlerini dile getirdiler.

Sarıyer'de yaşayan Nazar Yıldız, iki yıldız camları açtıkları zaman böceklerin doluştuklarını öldürdükleri zaman ise pis bir koku yayıldığını söyledi.

"ARI GİBİ SES ÇIKARIYOR AMA BAYAĞI PİS KOKUYOR"

İlaçlama yapılması gerektiğini dile getiren Yıldız," İlaçlama oluyor ama genelde sivrisinekler için olduğunu söylüyorlar, bu böceğe bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok fazla sayıda var ve camları açtığımızda bizi çok rahatsız ediyor. Arı gibi ses çıkarıyor ama bayağı pis kokuyor" diye konuştu.

Çekmeköy'deki vatandaşlarda durumdan şikayetlerini anlattılar. Zeynep İskender, geçtiğimiz yıl da böceklerin olduğunu ancak bu yıl sayılarının fazla olduğunu söyledi. İnternetten araştırma yaptıklarını ve isimlerinin kokarca böceği olduklarını öğrendiğini anlatan İskender, " Çin'den Amerika'ya Amerika'dan da Türkiye'ye gelmiş. Alerjik reaksiyona sebep olabiliyorlarmış ciltte. " dedi.

"ÇAMAŞIR ASAMIYORUZ, BALKONA HİÇBİR ŞEKİLDE ÇIKAMIYORUZ"

Evlerinin camlarını açamadıklarını söyleyen İskender, cama tel taktırmalarına karşın böceklerin telden içeri girdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Havalandıramıyoruz evi, büyük bir problem yaşıyoruz. Rahatsız edici bir durum. Çamaşır falan da asamıyoruz. Balkona hiçbir şekilde çıkamıyoruz. İstila etmiş durumdalar her tarafı. Terasta da aynı şekilde fazlalar. İlaçlama yapmaya çalıştık ama çok fazla fayda göstermedi. Bunun bir bütün olarak yapılması gerekiyor. Ormanın ve binanın ilaçlanması lazım"

"EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ, SOKUCU, EMİCİ AĞIZ YAPISINA SAHİP OLMASI"

Kokarca böcekleri hakkında bilgi veren İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Hızal, bu türün istilacı bir tür olduğunu belirterek, Türkiye'ye İstanbul ve Artvin'den giriş yapabileceğini dile getirerek," Şu anda Karadeniz sahil hattı boyunca çok yerde görülmekte. Önemli bir istilacı tür. Üç yüzden fazla bitki türü ile beslendiği tespit edilmiş. Bu türün en önemli özelliği, sokucu, emici ağız yapısına sahip olması. Böylelikle besleneceği bitkinin içerisine bu ağız yapısı ile giriyor, salgıladığı enzimlerle bu bitkinin protein, yağ ve liflerini emerek bitkiye zarar veriyor. Özellikle tohumlarda ciddi kayıplara sebep olabiliyor" diye konuştu.

"UÇARKEN ÇIKARDIĞI SES, AYRICA DOKUNULDUĞUNDA VE EZİLDİĞİNDE KÖTÜ BİR KOKU YAYMASI İNSANLAR İÇİN HOŞ KARŞILANMIYOR"

Doç. Dr. Erdem Hızal, Eylül ayının sonu ve Ekim ayını başların havaların soğumasıyla kokarca böceklerinin kendilerini yer aradığını, binalardaki ısı değişimlerinin ise bu türü cezbettiğini söyledi. Kokarca böceklerinin saklanabileceği yerlerin binalar, evlerin içi, çatı altları, kapı arkaları, kitaplık arkaları olduğunu kaydeden Erdem Hızal, "Bu tür tabii ki, insanlar için rahatsızlık verici olabiliyor. Oldukça büyük bir tür, uçarken çıkardığı ses, ayrıca dokunulduğunda ve ezildiğinde kötü bir koku yayması insanlar için hoş karşılanmıyor. Özellikle evin içerisinde dolaşması rahatsızlık veriyor" şeklinde konuştu.

Erdem Hızal, vatandaşlara kokarca böceklerinden kurtulmak için, "Ev içlerinde çok sayıda olması durumunda torbalı elektrik süpürgeleriyle bunların çekilerek çıkartılıp bir poşete konduktan sonra sıkıca da ağzı kapandıktan sonra çöpe atılabilir" önerisinde bulundu.

KOKARCA BÖCEKLERİNDEN KURTULMAK İÇİN ÖNERİ

Erdem Hızal şunları kaydetti:

" Üç dört şekilde mücadele ediliyor. Ama biter mi, bitmez. Popülasyon biraz azaltılabilir. Çünkü bu sadece park bahçelerde değil, ormanlık alanlarda da bulunduğu için ormanlık alanlardan park bahçelere, park bahçelerden ormanlık alana geçiş yapıyor. Şu yapılabilir, ergin dönemlerinde uçma dönemlerinde fenomen tuzakları asılarak en azından park bahçelerin çevresindeki binalarda yaşayan insanlar için bir fayda sağlanabilir"