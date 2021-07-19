İstanbul'da komşu dehşeti! Gel seni kayıkla gezdireyim deyip...

Tarabya Hayat Çeşmesi Sokak'ta geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayda, alışverişten eve gelen Gönül Emre(67) sokak ortasında, komşusu F. E.'nin saldırısına maruz kaldı. Ne olduğunu anlamadan kendini yerde bulan kadın esnafın sayesinden kurtuldu.

Neden öfkelendiği bile bilinmeyen F. E., yaşlı kadını saçından tutularak yerlerde sürükledi küfürler savurdu. Yaşanılan saldırı sonucu dişleri kırılan ve üzerindeki her şey yırtılan kadın soluğu karakolda aldı.

''GEL SENİ KAYIKLA GEZDİREYİM' DİYOR'

2 yıl önce bu eve taşındığını anlatan Gönül Emre, komşusu F. E.'nin kendisini sürekli sözle taciz ettiğini iddia etti. Emre, "Sahile iniyoruz buradan, orada, mesela ne zaman görse 'kız gel seni kayıkla gezdireyim' diyor. Ya sen kimsin, beni kayıkla gezdireceksin ya sen kimsin? Anam değilsin, babam değilsin, kocam değilsin. Nesin sen ya? Şurada komşuyuz. Benim onlara gitmişliğim de yok, içki içmişliğim de yok. İki senedir ben bu evdeyim. Neye uğradığımı şaşırdım" dedi.

''KAÇAK İNŞAATTAN CEZA YEDİ, ÖFKESİNİ BENDEN ÇIKARDI''

Bir kaç gün önce su akıttığı için çatısını tamir ettiğini söyleyen Emre, F.E'nin bu nedenle tacizlerinin arttığını söyledi. Emre, "Çatımı tamir ettirdim. O da yukarıda, çatısına odalar yaptırmış. Bir şeyler yaptırmış bilmiyorum yani. Bir şeyden haberim yok zaten. Sabah çıkıyorum, akşam geliyorum ben. Şikayet mi etmişler, ne yapmışlar, onu da bilmiyorum. Bas bas bağırıyor bu. Yolumu kesti, dedi ki; 'beni şikayet ettiler' dedim ki; 'F. ağabey, seni burada kim şikayet edecek? Sen müracaat et. Gelirler bakarlar, giderler yani. Ondan sonra. 'Sen çatıyı yaptırıyorsun; para pul vermiyorsun, ben kırk sekiz milyar ödedim' dedi. 'Ya ağabeyciğim benimle ne alakası var? Sen niye bana bulaşıyorsun' dedim. 'Sen ne istiyorsun benden' dedim. 'Bak ben seninle uğraşmak istemiyorum' dedim. 'En sonunda şikayet edeceğim ben' dedim. 'Bana çok tacizlerde bulunuyorsun, bak şikayet edeceğim. Çoluğuna, çocuğuna da söyleyeceğim en sonunda.' Onu da yapmıyorum. Hadi onlardan da vazgeçtik. Kimsenin başı belaya girsin istemiyorum. Beni yalnız gördü ya, orada tek başıma yaşıyorum ya. 'Nasıl olsa bu kadının kimsesi yok, ben istediğim gibi bunu elimde oynatırım'. O düşünceye de gitti herhalde bu" diye konuştu.

SAÇLARI RESMEN ELİNDE KALDI

Yaşadığı saldırı anını da anlatan talihsiz kadın şunları söyledi:

"Denizden geliyorum, ekmek aldım. Merdivenlerden çıkıyorum, O da böyle aşağı iniyor. Beni görünce başladı pis pis küfürler etmeye. Neye uğradığımı şaşırdım. Döndüm dedim ki, 'bak F. ağabey, sana bu küfürler yakışmıyor. Ayıp. Bak yapma bunları.' Başladı gene küfürler etmeye. Ben böyle paralar ödüyorum, siz belediyelere beş kuruş ödemiyorsunuz. 'Ağabey, benim çatım akıyordu, çatımı tamir ettirdim. Benim bir artı bir evim var, üç odam yok. Hala sular içindeyim. Sen ne yaparsan yap beni ilgilendirmiyor' dedim. Başladı pis pis küfür etmeye. Bana bir yumruk, saçımdan beni bir tut, beni yerlerde sürü burada. E kimse de yok... Aşağıda bir adamcağız, tanımıyorum da. Bağırıyor, 'amca bırak kadını' diye. 'İmdat polis' diye bağırıyorum burada. Neyse birkaç kişi daha çıktı. Dişlerimi kırmış haberim yok. Bu dişlerimin kırıldığını karakolda fark ettim yani. Üstüm böyle açık yırtık. Bütün tarafım meydanda. Böyle çekiştiriyorum kendimi. Sürüyor beni resmen sürüyor böyle. Böyle bir şey olur mu ya? Ben bu adamın tutuklanmasını istiyorum. Savcılığa başvurduk. Bütün raporlarımızı aldık. Ben tutuklanmasını istiyorum. Karakola girdi, elini kolunu salladı çıktı bu adam. Bu nasıl iştir? Ben tek başıma yaşıyorum. Benim hayatım tehlikede orada. Şimdi ben gece geliyorum, gündüz geliyorum. Şimdi korka korka mı gideyim eve."