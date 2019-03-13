İstanbul yol durumu nedir? Köprüler dolu mu? İptal edilen seferler hangileri?

İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur devam ediyor. Dün öğleden sonra başlayan yağmur bugün öğle saatlerine kadar devam edecek. Şiddetli rüzgar ve yağmur kentte hayatı felç etti.

KÖPRÜLERDE YOĞUNLUK ARTIYOR

İstanbul'da yağış trafiği de vurmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerindeki yoğunluk sabah da devam ediyor. Saat 07:10 itibarıyla hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ciddi bir yoğunluk var. Sürücüler alternatif güzergahlara yöneliyor. Bu doğrultuda Avrasya Tüneli geçişinde de trafik yoğunluğu görülmeye başlandı.

İşte yoğunluk haritası:

İstanbul'da sağanak yağışın öğleden sonraya kadar sürmesi bekleniyor. Ankara'da zayıf yağışlar var. İzmir ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor; su baskını ve yıldırımlara dikkat.

İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL

Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.

İŞTE İPTAL EDİLEN DENİZ SEFERLERİ



BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa